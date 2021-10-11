ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций понедельника
В понедельник, 11 октября, будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
11 октября
Группа Е
21.45. Беларусь - Чехия
21.45. Эстония - Уэльс
Группа G
21.45. Латвия - Турция
21.45. Норвегия - Черногория
21.45. Нидерланды - Гибралтар
Группа Н
19.00. Кипр - Мальта. Трансляция - "Футбол 2"
21.45. Словения - Россия
21.45. Хорватия - Словакия. Трансляция - "Футбол 1"
Группа J
21.45. Северная Македония - Германия. Трансляция - "Футбол 2"
21.45. Румыния - Армения. Трансляция - "Футбол 3"
21.45. Исландия - Лихтенштейн
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
- После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.
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