ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.



Украина после 5 матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, у них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4 матчей и идет третьей.



У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.



ЧМ-2022



Квалификация. 6-й тур



8 сентября



Группа B



21.45. Косово - Испания



21.45. Греция - Швеция

Группа C



21.45. Северная Ирландия - Швейцария



21.45. Италия - Литва

Группа E



21.45. Беларусь - Бельгия



21.45. Уэльс - Эстония

Группа I



21.45. Албания - Сан-Марино



21.45. Венгрия - Андорра



21.45. Польша - Англия. Прямая трансляция - "Футбол 2"

Группа J



19.00. Армения - Лихтенштейн



21.45. Исландия - Германия. Прямая трансляция - "Футбол 3"



21.45. Северная Македония - Румыния