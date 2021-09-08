ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций квалификации
Сегодня, 8 сентября, будут сыграны 12 матчей 6-го тура квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.
Украина после 5 матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, у них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4 матчей и идет третьей.
У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
ЧМ-2022
Квалификация. 6-й тур
8 сентября
Группа B
21.45. Косово - Испания
21.45. Греция - Швеция
Группа C
21.45. Северная Ирландия - Швейцария
21.45. Италия - Литва
Группа E
21.45. Беларусь - Бельгия
21.45. Уэльс - Эстония
Группа I
21.45. Албания - Сан-Марино
21.45. Венгрия - Андорра
21.45. Польша - Англия. Прямая трансляция - "Футбол 2"
Группа J
19.00. Армения - Лихтенштейн
21.45. Исландия - Германия. Прямая трансляция - "Футбол 3"
21.45. Северная Македония - Румыния
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира - 2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
- 7 сентября в 6-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Португалии крупно победила Азербайджан.
- В другом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Франции победила Финляндию.
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