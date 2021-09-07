ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций квалификации
Сегодня, 7 сентября, будут сыграны 13 матчей 6-го тура квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футболу не сыграет в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.
ЧМ-2022
Квалификация. 6-й тур
7 сентября
Группа A
19.00. Азербайджан - Португалия. Прямая трансляция - "Футбол 2"
21.45. Ирландия - Сербия
Группа D
21.45. Босния и Герцеговина - Казахстан. Прямая трансляция - "Футбол 3"
21.45. Франция - Финляндия. Прямая трансляция - "Футбол 2"
Группа F
21.45. Дания - Израиль
21.45. Фарерские острова - Молдова
21.45. Австрия - Шотландия
Группа G
21.45. Черногория - Латвия
21.45. Нидерланды - Турция. Прямая трансляция - "Футбол 1"
21.45. Норвегия - Гибралтар
Группа Н
21.45. Россия - Мальта
21.45. Хорватия - Словения
21.45. Словакия - Кипр
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
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