ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины по футболу не сыграет в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.



Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.



ЧМ-2022



Квалификация. 6-й тур



7 сентября



Группа A



19.00. Азербайджан - Португалия. Прямая трансляция - "Футбол 2"



21.45. Ирландия - Сербия

Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .

Группа DГруппа F21.45. Дания - Израиль21.45. Фарерские острова - Молдова21.45. Австрия - ШотландияГруппа G21.45. Черногория - Латвия21.45. Норвегия - ГибралтарГруппа Н21.45. Россия - Мальта21.45. Хорватия - Словения21.45. Словакия - Кипр

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