ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций четверга
В четверг, 11 ноября, будут сыграны матчи квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
11 ноября
Группа А
19:00 Азербайджан – Люксембург
21:45 Ирландия – Португалия. Трансляция - "Футбол 2"
Группа B
19:00 Грузия – Швеция. Трансляция - "Футбол 2"
21:45 Греция – Испания. Трансляция - "Футбол 3"
Группа H
19:00 Россия – Кипр
21:45 Словакия – Словения
21:45 Мальта – Хорватия
Группа J
19:00 Армения – Северная Македония. Трансляция - "Футбол 3"
21:45 Румыния – Исландия
21:45 Германия – Лихтенштейн. Трансляция - "Футбол 1"
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
- 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
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