Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 3 декабря, в 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, а Аргентина – против Австралии. Победители — сразятся между собой за полуфинал.

Трансляторы чемпионата мира – региональные телеканалы "Общественное", сайт "Общественное Спорт" и Megogo.

ЧМ-2022

Плей-офф. 1/8 финала

3 декабря

17:00 Нидерланды – США

21:00 Аргентина – Австралия

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