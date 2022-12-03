ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций 3 декабря
Сегодня, 3 декабря, стартует плей-офф ЧМ-2022 в Катаре
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 3 декабря, в 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, а Аргентина – против Австралии. Победители — сразятся между собой за полуфинал.
Трансляторы чемпионата мира – региональные телеканалы "Общественное", сайт "Общественное Спорт" и Megogo.
ЧМ-2022
Плей-офф. 1/8 финала
3 декабря
17:00 Нидерланды – США
21:00 Аргентина – Австралия
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