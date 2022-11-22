ЧМ-2022: Расписание матчей и трансляций 22 ноября

Читайте также:

В Кремле понимают, что 5-я статья НАТО будет крушением как для России, так и для всего мира, - дипломат Брайза

Переговоры возможны: Порошенко в Галифаксе назвал, у кого лучше всех получается вести переговоры с агрессором

В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"