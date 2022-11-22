ЧМ-2022: Расписание матчей и трансляций 22 ноября
Во вторник 22 ноября на чемпионате мира по футболу встречаются Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша и Франция – Австралия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
1-й тур
22 ноября
12:00, группа С, Аргентина - Саудовская Аравия , прямая трансляция на местных телеканалах Общественного и Megogo
15:00, группа D, Дания - Тунис , местные каналы Общественного и Megogo
18:00, группа C, Мексика - Польша , местные каналы Общественного и Megogo
21:00, группа D, Франция - Австралия , местные каналы Общественного и Megogo
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21 ноября сборная Англии разбила Иран со счетом 6:2 . Также в понедельник Нидерланды обыграли Сенегал - 2:0 , а Уэльс сыграл вничью со США - 1:1 .
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