ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций 21 ноября
В понедельник, 21 ноября, в 1-м туре чемпионата мира по футболу встречаются Англия – Иран, Сенегал – Нидерланды и США – Уэльс
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
1-й тур
21 ноября
15:00, группа B, Англия - Иран, прямая трансляция на местных телеканалах Суспильного и Megogo
18:00, группа A, Сенегал - Нидерланды , Megogo
21:00, группа B, США - Уэльс, местные телеканалы Суспильного и Megogo
- 20 ноября в первом матче чемпионата мира по футболу сборная Эквадора победила Катар со счетом 2:0.
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