ЧМ-2022: расписание квалификационных матчей и трансляций субботы
В субботу, 9 октября, будут сыграны матчи 7-го тура европейской квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
7-й тур
9 октября
Группа А
19.00. Азербайджан - Ирландия
21.45. Люксембург - Сербия
Группа В
19.00. Швеция - Косово. Трансляция - "Футбол 2"
19.00. Грузия - Греция
Группа С
16.00. Литва - Болгария. Трансляция - "Футбол 3"
21.45. Швейцария - Северная Ирландия. Трансляция - "Футбол 2"
Группа D
16.00. Казахстан - Босния и Герцеговина. Трансляция - "Футбол 2"
19.00. Финляндия - Украина. Трансляция - "Украина" и "Футбол 1"
Группа F
19.00. Шотландия - Израиль. Трансляция - "Футбол 3"
21.45. Фарерские острова - Австрия
21.45. Молдова - Дания
Группа I
21.45. Андорра - Англия. Трансляция - "Футбол 2"
21.45. Венгрия - Албания
21.45. Польша - Сан-Марино
- 8 октября в 7-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Германии победила национальную команду Румынии.
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