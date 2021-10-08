ЧМ-2022: расписание квалификационных матчей и трансляций пятницы
В пятницу, 8 октября, будут сыграны матчи 7-го тура европейской квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
8 октября
Группа Е
21.45. Эстония - Беларусь
21.45. Чехия - Уэльс
Группа G
21.45. Гибралтар - Черногория
21.45. Латвия - Нидерланды. Трансляция - "Футбол 3"
21.45. Турция - Норвегия. Трансляция - "Футбол 1"
Группа Н
21.45. Мальта - Словения
21.45. Кипр - Хорватия
21.45. Россия - Словакия
Группа J
21.45. Лихтенштейн - Северная Македония
21.45. Исландия - Армения
21.45. Германия - Румыния. Трансляция - "Футбол 2"
- 4 октября стало известно, что Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виталий Буяльский не сыграют за Украину в матчах против Финляндии Боснии и Герцеговины.
- На матче отбора ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина, который состоится во Львове, будут действовать ограничения для болельщиков .
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