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ЧМ-2022: Против Украины не сыграют два лидера сборной Боснии и Герцеговины

14 ноября, 2021 воскресенье
20:49
Спорт

Лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Сеад Колашинац не сыграют против Украины в заключительном матче группового раунда отбора чемпионата мира - 2022

Об этом сообщает Национальный футбольный союз Боснии и Герцеговины.

Эдин Джеко не смог восстановиться от травмы и после поражения боснийцев от финнов (1:3), лишившего их шансов на выход из группы, форвард решил вернуться в расположение своего клуба - итальянского "Интера".

Кроме того, травму в матче против Финляндии получил защитник сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац, которому после игры наложили на ногу гипс.

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По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

В решающем туре 16 ноября Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди команд, финишировавших вторыми, и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Команды будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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