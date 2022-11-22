Об этом сообщает Football Italia .

Таким образом, Коллина прокомментировал странные решения судей, которые компенсируют к каждому из таймов необычно много времени. Во время второго игрового дня ЧМ-2022 в трех матчах в общей сложности было добавлено почти 50 минут, а сборные Англии и Ирана играли на 24 минуты больше.

"Мы просили всех не удивляться, если они увидят, как четвертый арбитр поднимает табло с большой цифрой. Если мы хотим видеть больше чистого игрового времени, то должны быть готовы к такому количеству дополнительного времени", - сказал Коллина.

Он добавил, что судьи и в дальнейшем будут тщательно рассчитывать игровое время и пытаться компенсировать задержки.

"Мы не хотим, чтобы в тайме игралось только 42 или 43 минуты, это неприемлемо. Время, потерянное из-за празднования голов, замены, травмы или удаления, всегда должно быть компенсировано. Семь, восемь, девять минут компенсированного времени - следует ожидать матчах в Катаре", - подчеркнул Коллина.

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