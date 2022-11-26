Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт ЧМ-2022: Польша победила Саудовскую Аравию и завоевала лидерство в группе C

ЧМ-2022: Польша победила Саудовскую Аравию и завоевала лидерство в группе C

26 ноября, 2022 суббота
17:02
Спорт

26 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Польши победила Саудовскую Аравию и вышла на первое место в группе C

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Аль-Раяне сборную Польши на 39-й минуте вывел вперед Петр Зелински. Саудовская Аравия имела шанс отыграться в конце первого тайма, однако Салем Аль-Давсари не смог переиграть польского голкипера Войцеха Щенсны с одиннадцатиметровой отметки.

Второй гол Польша забила на 82-й минуте, когда Роберт Левандовски перехватил мяч у защитника и реализовал выход один на один с вратарем.

Польша победила Саудовскую Аравию 2:0, набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы C. Саудовская Аравия с 3 очками скатилась на вторую позицию. У Мексики 1 балл, Аргентина не набрала ни одного очка.

Аргентинцы сегодня в 21:00 встретятся с мексиканцами.

В 3-м туре 30 ноября Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия – с Мексикой.

ЧМ-2022

2-й тур

26 ноября

Группа C

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Гол: Зелинские, 39, Левандовские, 82

На 45+1 минуте Аль-Давсари (Саудовская Аравия) не реализовал пенальти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Роберт Левандовски
чемпионат мира-2022
Читайте также:
Мирослава Барчук
Автор Мирослава Барчук
25 ноября, 2022 пятница
Киево-Печерская Лавра: хорошо ли усвоены уроки
ракета
25 ноября, 2022 пятница
Военный эксперт спрогнозировал сроки последующего ракетного удара РФ по Украине
Автор Михаил Жернаков
25 ноября, 2022 пятница
У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
18:09
OPINION
Если бы Суровикин умел читать...
17:56
Обновлено
С места события
В Днепре есть прилет. Пострадала женщина, повреждены 7 домов
17:27
Усик улетит в Лондон, чтобы лично бросить вызов Фьюри
17:18
В Луганской области оккупанты готовят тысячи детей к вывозу в Россию
17:15
Люксембург передал Украине партию беспилотников: что известно
17:05
Обновлено
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября
17:04
Эксклюзив
Меркель, Путин, Макрон
Ни один европейский политик не знал о планах Путина ворваться на территорию Украины, - политолог Магда
16:44
Байден призвал почтить память жертв Голодоморов
16:33
Эксклюзив
Оборудование для восстановления энергосистемы иногда придется ждать по полгода, – экс-министр Плачков
16:30
Авиаударом россиян по Часовому Яру уничтожен подъезд 5-этажки: три человека ранены
16:23
Литва готовит пакет гуманитарной и энергетической помощи Украине на 2 млн евро
16:20
Обновлено
УПЛ: "Динамо" не смогло обыграть "Металлист 1925", результаты и расписание других матчей 15-го тура
16:06
Началась бесплатная эвакуация из Херсона в Хмельницкий
16:04
OPINION
РПЦ, как и в Советском союзе, располагала "обители" у границ
16:02
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Путин использует Пригожина как элемент запугивания Запада, - Фейгин
15:53
Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Макей
15:42
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В окружении Путина хотят его смерти, но сами не способны его устранить, - Фейгин
15:34
Журналисты собирают деньги на книгу воспоминаний австрийца Винербергера о Голодоморе
15:31
Германия внесет 15 млн евро в инициативу "Зерно из Украины"
15:14
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине уже работает 73% мобильного покрытия
15:06
Эксклюзив
В Херсоне опасно почти во всех районах города, также враг обстреливает населённые пункты вдоль правого берега реки Днепр, - журналист Никитенко
14:58
На фото военнослужащий и гаубица М109А3
Предоставленные Украине западные гаубицы будут ремонтировать в Польше, - NYT
14:54
В Херсоне провели первую после освобождения операцию на сердце
14:45
Из российского плена вернули 9 воинов. Среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
14:36
Искусственный миграционный кризис: в Житомирской области задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеш, которым помогали белорусские пограничники
14:07
OPINION
Дистанции войны у каждого свои...
14:00
Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 по футболу
13:57
Олаф Шольц
Шольц предлагает упростить правила обретения гражданства в Германии
13:52
Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский
13:51
Жители Мариуполя живут в палатках, готовят еду на улице и ночуют в подвалах, - горсовет
13:34
В Никопольском районе предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища
13:13
Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:56
Путин может ликвидировать Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга
12:42
В Одессе задержан агент ФСБ, снимавший позиции ВСУ на видеорегистратор
12:29
Эксклюзив
Удары по критической инфраструктуре Украине создают проблемы, на которые требуются огромные ресурсы, - военный эксперт Гендельман
12:25
Бельгия отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории
12:07
OPINION
В Голодоморе — корни Бучи, Бородянки, Мариуполя
11:58
В Херсоне возобновили электроснабжение
11:55
Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек пострадал
11:35
Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV