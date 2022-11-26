Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Аль-Раяне сборную Польши на 39-й минуте вывел вперед Петр Зелински. Саудовская Аравия имела шанс отыграться в конце первого тайма, однако Салем Аль-Давсари не смог переиграть польского голкипера Войцеха Щенсны с одиннадцатиметровой отметки.

Второй гол Польша забила на 82-й минуте, когда Роберт Левандовски перехватил мяч у защитника и реализовал выход один на один с вратарем.

Польша победила Саудовскую Аравию 2:0, набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы C. Саудовская Аравия с 3 очками скатилась на вторую позицию. У Мексики 1 балл, Аргентина не набрала ни одного очка.

Аргентинцы сегодня в 21:00 встретятся с мексиканцами.

В 3-м туре 30 ноября Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия – с Мексикой.

ЧМ-2022

2-й тур

26 ноября

Группа C

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Гол: Зелинские, 39, Левандовские, 82

На 45+1 минуте Аль-Давсари (Саудовская Аравия) не реализовал пенальти.

26 ноября в другом матче ЧМ-2022 в Катаре сборная Австралии обыграла Тунис.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb