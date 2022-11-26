ЧМ-2022: Польша победила Саудовскую Аравию и завоевала лидерство в группе C
26 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Польши победила Саудовскую Аравию и вышла на первое место в группе C
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Аль-Раяне сборную Польши на 39-й минуте вывел вперед Петр Зелински. Саудовская Аравия имела шанс отыграться в конце первого тайма, однако Салем Аль-Давсари не смог переиграть польского голкипера Войцеха Щенсны с одиннадцатиметровой отметки.
Второй гол Польша забила на 82-й минуте, когда Роберт Левандовски перехватил мяч у защитника и реализовал выход один на один с вратарем.
Польша победила Саудовскую Аравию 2:0, набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы C. Саудовская Аравия с 3 очками скатилась на вторую позицию. У Мексики 1 балл, Аргентина не набрала ни одного очка.
Аргентинцы сегодня в 21:00 встретятся с мексиканцами.
В 3-м туре 30 ноября Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия – с Мексикой.
ЧМ-2022
2-й тур
26 ноября
Группа C
Польша – Саудовская Аравия 2:0
Гол: Зелинские, 39, Левандовские, 82
На 45+1 минуте Аль-Давсари (Саудовская Аравия) не реализовал пенальти.
- 26 ноября в другом матче ЧМ-2022 в Катаре сборная Австралии обыграла Тунис.
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