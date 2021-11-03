ЧМ-2022 по хоккею: расписание матчей сборной Украины
Определилось расписание матчей сборной Украины по хоккею на чемпионате мира, который пройдет весной 2022 года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская сборная сыграет в Дивизионе 1B. Соперники команды Вадима Шахрайчука – сборные Литвы, Польши, Сербии, Эстонии и Японии. Матчи пройдут с 25 апреля по 1 мая в польском Катовице.
Расписание матчей
25 апреля
17:30 Украина – Япония
26 апреля
21:00 Польша – Украина
28 апреля
14:00 Литва – Украина
29 апреля
14:00 Эстония – Украина
1 мая
21:00 Украина – Сербия
- 5 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов по хоккею "Донбасс" победил французский "Руан".
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