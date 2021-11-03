ЧМ-2022 по хоккею: расписание матчей сборной Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинская сборная сыграет в Дивизионе 1B. Соперники команды Вадима Шахрайчука – сборные Литвы, Польши, Сербии, Эстонии и Японии. Матчи пройдут с 25 апреля по 1 мая в польском Катовице.



Расписание матчей



25 апреля



17:30 Украина – Япония



26 апреля



21:00 Польша – Украина



28 апреля



14:00 Литва – Украина



29 апреля



14:00 Эстония – Украина



1 мая



21:00 Украина – Сербия

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