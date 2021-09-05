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ЧМ-2022: Петраков рассказал о конфликте с лидером сборной Украины

5 сентября, 2021 воскресенье
16:15
Спорт

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По его словам, полузащитник обиделся из-за того, что не попал в основной состав сборной Украины на отборочный матч чемпионата мира-2022 против Франции (1:1).

"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, извинился. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше", - сказал Петраков.

В игре против Франции Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте.

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Руслан Малиновский
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