ЧМ-2022: Петраков рассказал, кто заменит лидера сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что травмированного Виталия Миколенко на левом фланге обороны заменит Эдуард Соболь
Об этом он заявил в эфире Футбол 1.
По словам Петракова, известие о травме левого защитника Виталия Миколенко добавило головной боли.
"Виталик, когда получил травму и сделал КТ, сразу мне позвонил. Это было в 10 вечера. Мы с ним в очень хороших, доверительных отношениях. Он мне позвонил и сообщил горькую весть. Я говорю: молодец, Виталий, известил, ночь у меня будет интересная", - рассказал Петраков.
В то же время он отметил, что у него целых три варианта, кем заменить Миколенко.
"Однако этой проблемы нет - будет играть Соболь, он основной игрок "Брюгге", выступает в Лиге чемпионов. Все нормально с Эдиком по здоровью. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае необходимости, могу туда пустить и Сашу Зинченко. Везде есть перестановки, а в сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть", – сказал Петраков.
Сегодня сборная Украины встретится в 19.30 в Одессе в товарищеском матче с Болгарией. 16 ноября команда Петракова сыграет в Зенице против Боснии и Герцеговины в квалификации чемпионата мира.
Украина перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами 4-я. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
- 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины в отборе чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
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