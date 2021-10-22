ЧМ-2022: Петраков принял важное решение о возвращении Малиновского в сборную Украины, - СМИ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызовет полузащитника Руслана Малиновского на решающий матч квалификации чемпионата мира - 2022 против Боснии и Герцеговины
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире FootballHub .
По его словам, Петраков и Малиновский уладили конфликт, из-за которого хавбек "Аталанты" не получил вызов на матчи отбора ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1), и футболист вернется в команду.
"Малиновского вызовут в сборную Украины. Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым. Главным коммуникатором этого разговора выступил Андрей Павелко. Малиновский был готов ехать и на предыдущие сборы. Он спокойно к этому относился. У него нет никаких проблем, он едет играть и все доказывать в национальной команде. Если ничего экстраординарного не произойдет, ведь еще есть матчи чемпионата и Лиги чемпионов, Малиновский будет в сборной Украины в поединках с Болгарией и Боснией и Герцеговиной ", - рассказал Цыганик.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четвертые. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Также Украина 11 ноября в Одессе встретится в товарищеском матче с Болгарией.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Петраков сообщил, что Малиновский отказался играть в товарищеском матче против Чехии.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных в сборную Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.
- 13 октября экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк заявил, что Петракову необходимо перед решающим матчем против Боснии и Герцеговины вернуть в национальную команду Малиновского.
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