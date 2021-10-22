ЧМ-2022: Петраков принял важное решение о возвращении Малиновского в сборную Украины, - СМИ

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире FootballHub .

По его словам, Петраков и Малиновский уладили конфликт, из-за которого хавбек "Аталанты" не получил вызов на матчи отбора ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1), и футболист вернется в команду.

"Малиновского вызовут в сборную Украины. Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым. Главным коммуникатором этого разговора выступил Андрей Павелко. Малиновский был готов ехать и на предыдущие сборы. Он спокойно к этому относился. У него нет никаких проблем, он едет играть и все доказывать в национальной команде. Если ничего экстраординарного не произойдет, ведь еще есть матчи чемпионата и Лиги чемпионов, Малиновский будет в сборной Украины в поединках с Болгарией и Боснией и Герцеговиной ", - рассказал Цыганик.

Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четвертые. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Также Украина 11 ноября в Одессе встретится в товарищеском матче с Болгарией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb