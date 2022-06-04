ЧМ-2022: Петраков перед матчем с Уэльсом срочно вызвал в сборную Украины еще одного футболиста
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков перед финалом плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 вызвал в команду полузащитника Данила Игнатенко
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Хавбек французского клуба Бордо присоединился к сборной Украины в Кардиффе, где наша национальная команда 5 июня сыграет решающий матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса.
Игнатенко пригласили в сборную прежде всего с прицелом на матчи Лиги наций, которые ожидают украинцев после игры с Уэльсом. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет с Ирландией, а 11 июня встретится с Арменией.
25-летний Даниил Игнатенко не сыграл за сборную Украины ни одного матча.
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1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.
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