Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Хавбек французского клуба Бордо присоединился к сборной Украины в Кардиффе, где наша национальная команда 5 июня сыграет решающий матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса.

Игнатенко пригласили в сборную прежде всего с прицелом на матчи Лиги наций, которые ожидают украинцев после игры с Уэльсом. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет с Ирландией, а 11 июня встретится с Арменией.

25-летний Даниил Игнатенко не сыграл за сборную Украины ни одного матча.

1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.

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