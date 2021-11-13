ЧМ-2022: Петраков оказался перед угрозой увольнения из сборной Украины, - СМИ
Александр Петраков будет уволен с должности главного тренера сборной Украины в случае неудачи в решающем матче отбора чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
В случае неудовлетворительного результата в матче против Боснии и Герцеговины и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков лишится своего поста.
По информации издания, в случае неудачи тренер будет уволен на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола, которое запланировано на 17 ноября.
Украину в заключительном матче против боснийцев 16 ноября устраивает только победа.
Пока команда Петракова имеет 9 очков и занимает в группе D третье место. Украинцев опережают Франция (12 пунктов) и Финляндия (11), которые в заключительном туре встретятся в Хельсинки. Боснийцы с 7 баллами идут четвертыми и больше не имеют шансов на выход из группы. У Казахстана 3 пункта и последняя позиция.
- Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.
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