ЧМ-2022: Петраков назвал ключевую причину поражения сборной Украины от Уэльса
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что причиной поражения от Уэльса в финале плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 стала плохая реализация голевых моментов
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
"Мои ребята сделали все, что могли. Не знаю, что сказать. Надо извиниться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Не хватило забитого мяча — больше ничего. В раздевалке царит гробовая тишина. Это спорт, футбол. У одних сегодня было везение, у других - не было", - сказал Петраков после поражения сборной Украины от Уэльса со счетом 0:1.
Он призвал не обвинять в неудаче Андрея Ярмоленко, который забил гол в свои ворота и взял вину за проигрыш на себя.
"Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к моим игрокам. Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает команда, проигрывает главный тренер", – подчеркнул Петраков.
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
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