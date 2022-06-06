Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

"Мои ребята сделали все, что могли. Не знаю, что сказать. Надо извиниться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Не хватило забитого мяча — больше ничего. В раздевалке царит гробовая тишина. Это спорт, футбол. У одних сегодня было везение, у других - не было", - сказал Петраков после поражения сборной Украины от Уэльса со счетом 0:1.

Он призвал не обвинять в неудаче Андрея Ярмоленко, который забил гол в свои ворота и взял вину за проигрыш на себя.

"Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к моим игрокам. Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает команда, проигрывает главный тренер", – подчеркнул Петраков.

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

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