ЧМ-2022: Петраков назвал даты пяти товарищеских матчей сборной Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, у нашей команды на май запланировано пять спаррингов.

"Первый матч проведем 6 мая, дальше встречи состоятся 10-го и 14-го числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга — 22-го и 26-го. В заключительном контрольном поединке перед игрой с Шотландией рассчитываю, что сыграют все кандидаты, кроме Александра Зинченко, которому искренне желаю принять участие в финале Лиги чемпионов 28 мая. Уже после этого Саша присоединится к нам", - рассказал Петраков.

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору перед решающим этапом квалификации ЧМ-2022 2 мая в Словении.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии до 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

18 апреля Александр Петраков заявил , что из-за отказа "Динамо" вовремя отпустить футболистов в национальную команду он не сможет полноценно подготовить ее к решающим матчам отбора чемпионата мира - 2022.

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