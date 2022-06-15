ЧМ-2022: определились все участники чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Последней страной, вышедшей на чемпионат мира по футболу, стала сборная Коста-Рики. В матче плей-офф отбора латиноамериканцы победили Новую Зеландию со счётом 1:0.

Список участников ЧМ-2022

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е : Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F : Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G : Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре. Матчи будут сыграны с 21 ноября по 18 декабря.

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины осудили в игре против Уэльса.

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