ЧМ-2022: определились все участники чемпионата мира по футболу
Определились все участники финального турнира ЧМ-2022, который осенью пройдет в Катаре
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Последней страной, вышедшей на чемпионат мира по футболу, стала сборная Коста-Рики. В матче плей-офф отбора латиноамериканцы победили Новую Зеландию со счётом 1:0.
Список участников ЧМ-2022
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа Е : Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F : Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G : Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре. Матчи будут сыграны с 21 ноября по 18 декабря.
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