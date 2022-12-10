ЧМ-2022: определились все полуфиналисты турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 10 декабря, были сыграны заключительные матчи четвертьфинала ЧМ-2022. Путевки в полуфинал получили команды Франции и Марокко.

Матчи полуфинала пройдут 13 и 14 декабря.

ЧМ-2022

Полуфинал

13 декабря

21:00 Аргентина – Хорватия

14 декабря

21:00 Франция – Марокко

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

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