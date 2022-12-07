ЧМ-2022: определились все четвертьфиналисты. Сетка плей-офф
В четвертьфинале ЧМ-2022 сыграют сборная Нидерландов, Аргентины, Хорватии, Бразилии, Англии, Франции, Португалии и Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Четвертьфинал
9 декабря
17:00 Хорватия – Бразилия
21:00 Нидерланды – Аргентина
Сетка плей-офф ЧМ-2022:
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Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.
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