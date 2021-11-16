ЧМ-2022: Определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора
В случае выхода в плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу сборная Украины не попадет при жеребьевке в число сеяных
Об этом сообщает UA-Футбол .
В раунде плей-офф команды будут поделены на три группы, в каждой из которых сформируются по две пары. Победители полуфиналов сыграют в финалах, победители которых получат путевки на чемпионат мира.
Полуфинальные пары будут сформированы по принципу посева. Шесть лучших сборных, которые финишировали в квалификации на вторых местах в своих группах, получат статус сеяных. Остальные четыре команды, ставшие вторыми и два участника плей-офф из Лиги наций попадут во вторую корзину.
Гарантированный статус сеяных получат четыре сборные – Италия, Португалия, Россия и Шотландия. Точно не попадут в посев Северная Македония и Австрия. Перед заключительным туром в посев пока попадают Швеция и Польша, но теоретически их могут вытеснить представители групп G (Турция/Норвегия/Нидерланды), группы G (Уэльс/Чехия) и Финляндия, являющаяся соперником сборной Украины по группе D.
Что касается нашей национальной команды, то она в случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 точно будет вне посева.
Украина в плей-офф гарантированно не встретится с Россией, с которой УЕФА разводит нашу национальную сборную в своих соревнованиях. Таким образом, сейчас уже известны три потенциальных соперника команды Петракова - Италия, Португалия и Шотландия.
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По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.
Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.
Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия будет принимать Францию. Украинцам нужно побеждать боснийцев и рассчитывать, что финны не победят французов, а если сыграют вничью, то не забьют больше голов, чем украинцы - при равном количестве очков решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых голов. Сейчас она у Украины 9:8, а у Финляндии 10:8.
Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45 .
От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двух сборных, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.
Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 14 ноября стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Сеад Колашинац не сыграют против Украины в заключительном матче группового раунда отбора чемпионата мира-2022.
- 15 ноября главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев пообещал выпустить на игру с Украиной полурезервный состав.
- Футболист сборной Украины Александр Зинченко заявил, что надеется на победу сборной Франции над Финляндией в отборочном матче чемпионата мира-2022.
- 15 ноября стало известно, что Александр Петраков останется в должности главного тренера сборной Украины, вне зависимости от результата отборочного матча против Боснии и Герцеговины.
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