ЧМ-2022: определились первые пары 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ-2022 в Катаре 29 ноября прошли заключительные матчи группового раунда в двух группах. По их итогам сформировались первые пары 1/8 финала. 3 декабря Нидерланды сыграют против США, а 4 декабря Англия встретится с Сенегалом.

Нидерландцы финишировали в группе A первыми, а сенегальцы вторыми. Эквадор и Катар выбыли из турнира.

Англия выиграла состязание в квартете B, где США финишировали на второй позиции. Иран и Уэльс вылетели из ЧМ-2022.

29 ноября в 3-м туре чемпионата мира Англия победила Уэльс, США одолели Иран, Нидерланды – Катар, а Сенегал – Эквадор.

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