ЧМ-2022: Определились лучшие бомбардиры отборочного турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кейн и Депай забили по 12 голов и помогли сборным Англии и Нидерландов занять первые места в своих группах и выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 вместе с восемью другими европейскими сборными.

Еще три участника ЧМ-2022 от Европы определятся в марте 2022 года по итогам плей-офф, в котором примет участие сборная Украины.

Там сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах и две сборные, получившие это право в Лиге наций. Впервые стыковые матчи будут проходить в два этапа – полуфинальный и финальный.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Сборной Украины в соперники могут добраться Италия, Португалия, Шотландия, Уэльс и Швеция.

Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта 2022 года.

Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.

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