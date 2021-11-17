ЧМ-2022: Определились лучшие бомбардиры отборочного турнира
Лучшими бомбардирами квалификации чемпионата мира по футболу в Европе стали англичанин Гарри Кейн и нидерландец Мемфис Депай
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кейн и Депай забили по 12 голов и помогли сборным Англии и Нидерландов занять первые места в своих группах и выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 вместе с восемью другими европейскими сборными.
Еще три участника ЧМ-2022 от Европы определятся в марте 2022 года по итогам плей-офф, в котором примет участие сборная Украины.
Там сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах и две сборные, получившие это право в Лиге наций. Впервые стыковые матчи будут проходить в два этапа – полуфинальный и финальный.
Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Сборной Украины в соперники могут добраться Италия, Португалия, Шотландия, Уэльс и Швеция.
Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта 2022 года.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.66
-
EUR
Покупка 29.83Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное