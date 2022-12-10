ЧМ-2022: Неймар отреагировал на поражение Бразилии от Хорватии

Об этом сообщает Globo .

"К сожалению, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь пора выспаться, обнять близких, только они могут сейчас подарить нам положительные эмоции", - сказал Неймар.

Он добавил, что говорить о том, что этот чемпионат мира будет последним в его карьере, рано.

"Слишком рано говорить об этом. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Я рад быть частью команды, горжусь каждым. К сожалению, мы не смогли одержать победу, но такое случается в жизни", - отметил Неймар.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

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