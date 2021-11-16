ЧМ-2022: Неймар не поможет Бразилии в матче против Аргентины
Лидер сборной Бразилии Неймар не сыграет против Аргентины в отборочном матче чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Globo Esporte .
У бразильского форварда возникли проблемы с мышцами, из-за которых он не улетел на игру в Аргентину.
Неймар сообщил о дискомфорте тренерам и, поскольку Бразилия уже вышла на чемпионат мира, было решено не включать игрока в состав.
Бразилия и Аргентина встретятся 17 ноября.
Сейчас у сборной Бразилии 34 очка и возглавляет турнирную таблицу в южноамериканской зоне отбора. Аргентина с 28 пунктами идет по второй.
- 9 ноября стало известно, что Лионель Месси сможет помочь сборной Аргентины в матче против Бразилии в квалификации чемпионата мира
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