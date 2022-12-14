ЧМ-2022: Модрич обвинил арбитра в том, что он сломал игру Хорватии в полуфинале против Аргентины
Лидер сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что пенальти сломал игру его команды в полуфинале чемпионата мира по футболу против Аргентины
Об этом он рассказал в комментарии Sportske Novosti.
По его словам, итальянский судья Даниэле Орсато несправедливо назначил пенальти, в эпизоде, когда аргентинец Хулиан Альварес столкнулся с хорватским голкипером Домиником Ливаковичем.
"В моменте с первым голом, по моему мнению, не было пенальти. Арбитр должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого. А потом поставил несуществующий пенальти. Это сломало игру", - сказал Модрич после поражения от Аргентины со счетом 0: 3.
Он отметил, что до пенальти сборная Хорватии хорошо действовала и контролировала игру.
"Нам немного не хватило остроты в атаке, чтобы быть опаснее. Но до гола Аргентины у нас не было проблем, они их не создавали нам вплоть до пенальти. Это огорчает. Вскоре они забили второй гол. После такого тяжело играть", - констатировал Модрич.
В то же время он признал, что сборная Аргентины заслужила выход в финал.
"К сожалению, мы проиграли. Надо поздравить соперника, они заслужили выход в финал, если смотреть на всю игру в целом. Они были лучше. Впереди матч за третье место. Необходимо хорошо восстановиться, прежде всего морально, чтобы выиграть бронзу", - подытожил Модрич.
В матче за третье место сборная Хорватии 17 декабря встретится с неудачником другого полуфинала между Францией и Марокко, которые встретятся сегодня в 21:00.
Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.
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