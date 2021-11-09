ЧМ-2022: Месси перед матчем Аргентина – Бразилия восстановился от травмы

Об этом сообщает Get French Football News .

Врачи сборной Аргентины разрешили Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября. Форвард французского ПСЖ может появиться на поле в игре с Уругваем 13 ноября.

Месси продолжает восстановление после травм колена и задней поверхности бедра, которые помешали ему сыграть в нескольких последних матчах ПСЖ. Аргентинец уже приступил к тренировкам.

Сборная Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира занимает с 25 очками второе место в южноамериканской зоне. Бразилия набрала 31 пункт и возглавляет турнирную таблицу.

Напомним, 28 октября главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Лионель Месси получил травму .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb