ЧМ-2022: Месси перед матчем Аргентина – Бразилия восстановился от травмы
Лионель Месси сможет помочь сборной Аргентины в матче против Бразилии в квалификации чемпионата мира
Об этом сообщает Get French Football News .
Врачи сборной Аргентины разрешили Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября. Форвард французского ПСЖ может появиться на поле в игре с Уругваем 13 ноября.
Месси продолжает восстановление после травм колена и задней поверхности бедра, которые помешали ему сыграть в нескольких последних матчах ПСЖ. Аргентинец уже приступил к тренировкам.
Сборная Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира занимает с 25 очками второе место в южноамериканской зоне. Бразилия набрала 31 пункт и возглавляет турнирную таблицу.
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Напомним, 28 октября главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Лионель Месси получил травму .
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