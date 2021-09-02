ЧМ-2022: Мбаппе травмировался перед матчем против Украины

Об этом сообщает L'Equipe.

Мбаппе получил травму в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, который завершился вничью 1: 1. Француз почувствовал боль и был заменен в конце встречи.

Сегодня форвард пройдет медицинское обследование, после чего будет принято решение о его участии в следующем матче квалификации против Украины, который состоится в Киеве 4 сентября.

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