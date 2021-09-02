ЧМ-2022: Мбаппе травмировался перед матчем против Украины
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался перед игрой против Украины в квалификации чемпионата мира-2022
Об этом сообщает L'Equipe.
Мбаппе получил травму в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, который завершился вничью 1: 1. Француз почувствовал боль и был заменен в конце встречи.
Сегодня форвард пройдет медицинское обследование, после чего будет принято решение о его участии в следующем матче квалификации против Украины, который состоится в Киеве 4 сентября.
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной .
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