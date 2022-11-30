ЧМ-2022: Матч чемпионата мира по футболу впервые в истории будет судить женщина
Француженка Стефани Фраппар станет первой в истории женщиной, которая будет судить матч мужского чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Фраппар 1 декабря будет судить матч 3-го тура в группе E между сборными Германии и Коста-Рики. Француженка уже работала на ЧМ-2022 в роли четвертого рефери матча 1-го тура между Мексикой и Польшей (0:0).
Кроме Фраппар, среди арбитров на чемпионате мира в Катаре присутствуют еще две женщины - японка Эсими Ямасита и Салима Мукансанга из Руанды.
38-летняя Фраппар - первая женщина, которая судила матчи мужских Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в 2019 году она работала главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси".
- 22 ноября глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что рефери добавляют много времени во время матчей чемпионата мира - 2022, чтобы компенсировать все остановки во время игры.
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