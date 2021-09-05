ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина сорвали на 7-й минуте из-за попытки полиции задержать футболистов за нарушение карантина
Отборочный матч чемпионата мира-2022 в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины сорвали на 7-й минуте после попытки полиции задержать аргентинских футболистов
Об этом сообщает TyC Sports .
Матч между сборными Аргентины и Бразилии был сорван после того, как аргентинские футболисты в полном составе ушли в подтрибунное помещение.
Причиной стали попытки полиции задержать четырех аргентинских футболистов, которым за несколько часов до матча было приказано оставаться на самоизоляции из-за карантинных правил в Бразилии.
Встреча на стадионе "Арена Коринтианс" в Сан-Паулу длилась 7 минут. Карантин нарушили Дамиан Мартинес, Кристиан Ромеро, Эмилиано Буэндиа и Джованни Ло Чельсо, которые играют в английской Премьер-лиге.
По эпидемиологическим правилам, которые действуют в Бразилии, лица, прибывшие в страну из Великобритании должны находиться на карантине 14 дней.
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