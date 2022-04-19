ЧМ-2022: Лидер сборной Украины рискует пропустить матч против Шотландии
Футболист "Аталанты" Руслан Малиновский травмировался в игре чемпионата Италии и рискует пропустить отборочный матч сборной Украины против Шотландии
Об этом сообщает Calcio Atalanta .
Малиновский травмировал колено 18 апреля в игре против "Вероны", которую его команда проиграла 1:2.
Сегодня украинец пройдет детальное обследование, по итогам которого станет известно, сможет ли он помочь клубу из Бергамо на финише сезона. Если подтвердится обеспокоенность главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини о возможном растяжении у Малиновского, он пропустит оставшийся сезон.
Это значит, что хавбек не поможет сборной Украины в решающих матчах отборочного турнира чемпионата мира - 2022.
Сборная Украины начнет тренировочные сборы 2 мая в Словении. В мае команда Александра Петракова намерена сыграть пять товарищеских матчей.
1 июня Украину ждет матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы 5 июня состоится игра против Уэльса, победитель которой получит путевку на чемпионат мира.
- 19 апреля стало известно, что футболисты киевского "Динамо" присоединятся к сборной Украины для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира - 2022 3 мая.
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