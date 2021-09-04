ЧМ-2022: Лидер сборной Украины не попал в заявку на матч против Франции

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Александр Зинченко не попал в заявку на игру с Францией из-за дисквалификации, полученной за "перебор" желтых карточек. Из игроков, которые находятся в расположении национальной команды, против действующих чемпионов мира в Киеве тоже не сыграет другой полузащитник - Игорь Харатин.

Заявка сборной Украины на матч с Францией:

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Виктор Корниенко, 18. Тарас Качараба, 19 Александр Тимчик, 20. Даниил Сикан, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Резник.

Матч Украина - Франция состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

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