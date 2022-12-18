Об этом сообщает SVT Sports .

Журналист шведского телеканала Йохан Кючюкаслан со своей съемочной группой стал свидетелем конфликта между Хакими и Инфантино в подтрибунном помещении после игры.

По его словам, марокканец не сдерживался в выражениях и кричал на президента ФИФА.

"Вы так делаете с нами уже второй матч подряд, что с вами не так?", – спросил Хакими.

По словам Кючюкаслана, после инцидента представители ФИФА просили журналистов удалить кадры, где марокканец орет на чиновника.

"Представители ФИФА хотели, чтобы мы удалили эти кадры. Понятно, что для них они неприятны, но немного наивно надеяться, что ни один из многих журналистов не расскажет, что видел", - сказал журналист из Швеции.

Недовольство Ашрафа Хакими вызвала работа арбитра из Катара Абдуррахмана Аль-Джассима, который, по мнению футболистов из Марокко, должен был назначить в ворота Хорватии пенальти.

Хорваты победили марокканцев со счетом 2:1 и завоевали бронзу чемпионата мира-2022.

В финале турнира сегодня встретятся Аргентина и Франция, матч начнется в 17:00.

17 декабря в матче за третье место чемпионата мира-2022 сборная Хорватии обыграла Марокко и выиграла бронзовые медали турнира в Катаре.

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