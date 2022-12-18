Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт ЧМ-2022: Лидер сборной Марокко набросился на президента ФИФА после поражения в матче за бронзу

ЧМ-2022: Лидер сборной Марокко набросился на президента ФИФА после поражения в матче за бронзу

18 декабря, 2022 воскресенье
11:09
Спорт

Футболист сборной Марокко Ашраф Хакими высказал претензии президенту ФИФА Джанни Инфантино после поражения от Хорватии в матче за третье место на чемпионате мира-2022

Об этом сообщает SVT Sports .

Журналист шведского телеканала Йохан Кючюкаслан со своей съемочной группой стал свидетелем конфликта между Хакими и Инфантино в подтрибунном помещении после игры.

По его словам, марокканец не сдерживался в выражениях и кричал на президента ФИФА.

"Вы так делаете с нами уже второй матч подряд, что с вами не так?", – спросил Хакими.

По словам Кючюкаслана, после инцидента представители ФИФА просили журналистов удалить кадры, где марокканец орет на чиновника.

"Представители ФИФА хотели, чтобы мы удалили эти кадры. Понятно, что для них они неприятны, но немного наивно надеяться, что ни один из многих журналистов не расскажет, что видел", - сказал журналист из Швеции.

Недовольство Ашрафа Хакими вызвала работа арбитра из Катара Абдуррахмана Аль-Джассима, который, по мнению футболистов из Марокко, должен был назначить в ворота Хорватии пенальти.

Хорваты победили марокканцев со счетом 2:1 и завоевали бронзу чемпионата мира-2022.

В финале турнира сегодня встретятся Аргентина и Франция, матч начнется в 17:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

чемпионат мира-2022
Читайте также:
Лукашенко Путін
18 декабря, 2022 воскресенье
Визит Путина в Минск - это в известной степени спецоперация, - Портников
Кадирівці
17 декабря, 2022 суббота
Генерал Ходжес оценил возможность наступления России на Киев в феврале
Юрій Ігнат
17 декабря, 2022 суббота
Спикер Воздушных сил Игнат рассказал, как оккупанты ведут разведку перед ракетными атаками
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
18 декабря
12:14
В Харькове из-за взрыва газовых баллонов пострадал двухлетний мальчик
12:14
Инфографика
Курс валют на 18 декабря: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
12:05
В Херсоне из-за обстрелов решили отказаться от новогоднего декора
12:05
OPINION
Венгрия демонстрирует, что нет точки, после которой деградация невозможна
11:58
электроэнергиия
В украинской системе значителен дефицит электроэнергии из-за погодных условий и последствий атаки РФ
11:50
В ОП отреагировали на запрет ФИФА обнародовать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022, украинские футболисты распространили ролик в соцсетях
11:28
За 17 декабря военные РФ совершили 54 обстрела Херсонщины
11:22
Перемирие на условиях России не улучшит положение украинцев, - глава МИД Германии Бербок
11:18
Эксклюзив
Спутник V
На временно оккупированных территориях россияне вакцинируют людей "Спутником V" - боец "Легиона Свободы" Денисов
11:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Устранение органов местного самоуправления от застройки городов абсурдно: нардеп Княжицкий относительно закона о градостроительстве
11:06
Ситуация после обстрелов в Киевской области: больше всего пострадала Белая Церковь
10:49
Эксклюзив
Информация об отступлении россиян из Херсона может быть ловушкой, - начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Ери
10:47
Полномасштабная война РФ против Украины: 450 детей погибли
10:32
В ISW оценили вероятность прекращения огня между РФ и Украиной зимой
10:24
Эксклюзив
Оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, - журналист Никитенко
10:20
Оккупанты в Луганской области изымают инвалидные коляски и матрасы в гражданских: в больницах не хватает самого необходимого
10:08
путин шойгу автомат
В ISW выяснили, зачем Путин провел целый день с высшим военным руководством РФ
10:07
OPINION
Эволюция Святого Николая по-украински
10:00
За ночь военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины
09:43
Инфографика
ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины
09:35
Британская разведка объяснила, почему РФ не удастся поднять моральный дух оккупантов с помощью "прифронтовых творческих бригад"
09:28
Известную иранскую актрису арестовали за поддержку протестующих
08:55
Обстрелы Никопольщины: оккупанты 5 раз били по району из тяжелой артиллерии
08:30
Ким Чен Ын
КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии
08:10
Войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки
08:03
OPINION
Что такое иранские дроны и какую опасность они несут
07:51
Шойгу проинспектировал на вертолете российские оккупационные войска в Украине
07:29
Российский газ
Молдова избавилась от зависимости от российского газа, - молдовский министр Андрей Спину
07:13
ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов РФ на Запорожье, - подтверждение Генштаба
06:55
Россияне планируют ввести круглосуточный комендантский час в городах и селах оккупированного Запорожья
06:30
Оккупанты уничтожили Херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны
05:31
Анонс
Аргентина - Франция: где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу
01:38
МИД РФ возмутился из-за закрытия в Молдове пропагандистских телеканалов
00:51
Эксклюзив
Лукашенко Путин
Визит Путина в Минск - это в известной степени спецоперация, - Портников
00:10
Эксклюзив
У оккупантов есть алгоритм: за каждого убитого российского военного они вывозят 10 украинских детей в РФ, - правозащитник Лисянский
2022, суббота
17 декабря
23:57
На оккупированных территориях РФ размещает военных и технику в школах, где учатся дети, - ЦНС
23:51
Андрей Павлишин
Лауреатом Премии Шевелева в 2022 году стал Андрей Павлишин
23:34
Голос Люка Скайвокера из "Звездных войн" будет сообщать украинцам о воздушной тревоге
23:18
Лидер сборной Хорватии Модрич ответил, завершает ли карьеру в сборной после бронзы на ЧМ-2022
22:40
РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV