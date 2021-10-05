ЧМ-2022: Лидер сборной Финляндии сделал громкое заявление перед матчем против Украины

Об этом он заявил в эфире "Футбол 1" .

По словам нападающего, выступающий за английский "Норвич", Финляндия в домашней игре против Украины будет действовать смелее и пытаться одержать победу.

"Сейчас мы в отличном положении - имеем одинаковое количество очков с Украиной, но сыграли меньше матчей. Так что все в наших руках. Выездная игра была действительно сложная - нам пришлось много работать в защите, но дома все должно быть по-другому. Мы будем более смелыми, нужно контролировать мяч, создавать пространство и играть только на победу ", - сказал Пукки, гол которого принес Финляндии ничью 1: 1 с Украиной в Киеве.

Сборные Украины и Финляндии перед игрой 9 октября в Хельсинки имеют по 5 очков и делят второе-третье места. Лидирует с 12 пунктами Франция, в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3 балла.