ЧМ-2022: Лидер сборной Финляндии сделал громкое заявление перед матчем против Украины
Форвард сборной Финляндии Теему Пукки заявил, что его команда в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Украины будет играть на победу
Об этом он заявил в эфире "Футбол 1" .
По словам нападающего, выступающий за английский "Норвич", Финляндия в домашней игре против Украины будет действовать смелее и пытаться одержать победу.
"Сейчас мы в отличном положении - имеем одинаковое количество очков с Украиной, но сыграли меньше матчей. Так что все в наших руках. Выездная игра была действительно сложная - нам пришлось много работать в защите, но дома все должно быть по-другому. Мы будем более смелыми, нужно контролировать мяч, создавать пространство и играть только на победу ", - сказал Пукки, гол которого принес Финляндии ничью 1: 1 с Украиной в Киеве.
Сборные Украины и Финляндии перед игрой 9 октября в Хельсинки имеют по 5 очков и делят второе-третье места. Лидирует с 12 пунктами Франция, в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3 балла.
- 4 октября стало известно, что Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виталий Буяльский не сыграют за Украину в матчах против Финляндии Боснии и Герцеговины.
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