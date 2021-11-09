ЧМ-2022: Лидер сборной Боснии и Герцеговины травмировался перед решающей игрой с Украиной

Об этом сообщает Klix .

Накануне Эдин Джеко пропустил тренировку сборной из-за повреждений, полученных в матче за "Интер" в игре чемпионата Италии против "Милана" (1:1). Пока неизвестно, сколько времени понадобится нападающему на восстановление и сыграет ли он против Украины 16 ноября в Зенице.

Сборная Украины перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место.

Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

У Боснийцев есть матч в запасе, 13 ноября они будут принимать Финляндию.

Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.

6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

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