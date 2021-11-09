ЧМ-2022: Лидер сборной Боснии и Герцеговины травмировался перед решающей игрой с Украиной
Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко перед отборочным матчем чемпионата мира-2022 против Украины получил травму
Об этом сообщает Klix .
Накануне Эдин Джеко пропустил тренировку сборной из-за повреждений, полученных в матче за "Интер" в игре чемпионата Италии против "Милана" (1:1). Пока неизвестно, сколько времени понадобится нападающему на восстановление и сыграет ли он против Украины 16 ноября в Зенице.
Сборная Украины перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место.
Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
У Боснийцев есть матч в запасе, 13 ноября они будут принимать Финляндию.
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
- 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
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