ЧМ-2022: Хорватия победила Россию и отобрала у нее путевку в Катар

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Сплите Хорватия вышла вперед на 81-й минуте, когда гол в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Хорватия победила Россию 1:0, набрала 23 очка, финишировала в группе H на первом месте и вышла на ЧМ-2022. Россия с 22 пунктами стала второй и продолжит борьбу в плей-офф квалификации.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 сборных, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди команд, которые финишируют в своих группах вторыми и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Чемпионат Мира

Отборочный турнир

10-й тур

Группа H

Хорватия - Россия 1:0

Гол : Кудряшов, 81 (авт.)

Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход в ЧМ-2022.

Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.

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