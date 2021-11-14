ЧМ-2022: Хорватия победила Россию и отобрала у нее путевку в Катар
В решающем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Хорватии победила дома Россию и вышла в финальную часть турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Сплите Хорватия вышла вперед на 81-й минуте, когда гол в свои ворота забил Федор Кудряшов.
Хорватия победила Россию 1:0, набрала 23 очка, финишировала в группе H на первом месте и вышла на ЧМ-2022. Россия с 22 пунктами стала второй и продолжит борьбу в плей-офф квалификации.
От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 сборных, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди команд, которые финишируют в своих группах вторыми и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.
Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Чемпионат Мира
Отборочный турнир
10-й тур
Группа H
Хорватия - Россия 1:0
Гол : Кудряшов, 81 (авт.)
- Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход в ЧМ-2022.
- Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.
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