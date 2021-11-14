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ЧМ-2022: Какие результаты нужны сборной Украины в заключительном туре для выхода из группы

14 ноября, 2021 воскресенье
15:36
Спорт

В заключительном туре группового раунда квалификации сборной Украины необходимо побеждать Боснию и Герцеговину и рассчитывать на благоприятный результат матча Финляндия - Франция

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты команды Александра Петракова в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

В решающем туре, 16 ноября, Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.

Даже победа над Боснией не гарантирует украинцам выход в плей-офф отбора. В настоящее время существует несколько вариантов развития событий.

Украина выигрывает у Боснии и Герцеговины, а Финляндия проигрывает Франции. Тогда Украина набирает 12 очков и занимает второе место, а Финляндия с 11 пунктами остается третьей.

Украина побеждает Боснию и Герцеговину, а Финляндия играет вничью с Францией , забив меньше голов, чем Украина в своем матче.

Тогда решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей. Пока она в Финляндии 10:8, а у Украины 9:8. Если и она окажется одинаковой, по результатам личных встреч будет преимущество наша национальная команда (1:1, 2:1).

Украина минимально одолевает Боснию и Герцеговину, а Финляндия играет в результативную ничью с Францией. В таком случае у Финляндии будет преимущество благодаря большему количеству забитых мячей.

Украина побеждает боснийцев с разницей в два мяча, а Финляндия играет вничью с Францией. В таком случае команда Петракова опережает финнов благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 сборных, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди команд, которые финишируют в своих группах вторыми и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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сборная Финляндии
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