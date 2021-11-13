ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины перед решающим туром
Перед заключительным туром группового раунда квалификации чемпионата мира по футболу сборная Украины занимает в группе D третье место и сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты команды Александра Петракова в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.
Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира.
Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) потеряли шансы на выход из группы.
В решающем туре, 16 ноября, Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.
- Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.
- Сборная Франции разгромила Казахстан в игре квалификации чемпионата мира и вышла в финальную часть турнира.
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