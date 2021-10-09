ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица после победы Украины над Финляндией
Сборная Украины, благодаря победе над Финляндией в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу, вернулась на второе место в группе D
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины 9 октября в Хельсинки одолела Финляндию со счетом 2:1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2:0.
Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
- После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное