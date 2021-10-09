ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица после победы Украины над Финляндией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины 9 октября в Хельсинки одолела Финляндию со счетом 2:1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2:0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.





Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.

После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.

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