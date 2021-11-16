ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после окончания европейской квалификации

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В заключительном матче Украина победила Боснию и Герцеговину со счётом 2:0. В параллельной встрече Франция победила Финляндию 2:0.

Франция с 18 баллами заняла первую позицию и получила прямую путевку в финальную часть турнира. Финляндия с 11 очками – третья. Босния и Герцеговина (7 пунктов) и Казахстан (3) – следуещее.



От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.



Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.



Жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится 26 ноября, а матчи пройдут в марте 2022 года.



Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.





15 ноября стало известно, что Александр Петраков останется в должности главного тренера сборной Украины, вне зависимости от результата отборочного матча против Боснии и Герцеговины.

16 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину.

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