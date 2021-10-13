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ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после матча с Боснией и Герцеговиной

13 октября, 2021 среда
00:05
Спорт

Сборная Украины по футболу занимает второе место после 7-го тура отборочного раунда ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина сыграла с Боснией и Герцеговиной вничью 1:1, набрала 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четверти. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице также против Боснии и Герцеговины.

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турнирная таблица
сборная Финляндии
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