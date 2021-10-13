ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после матча с Боснией и Герцеговиной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина сыграла с Боснией и Герцеговиной вничью 1:1, набрала 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четверти. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице также против Боснии и Герцеговины.