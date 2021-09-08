ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после 6-го тура
Сборная Украины по футболу занимает второе место в таблице D квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.
Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.
В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
- 7 сентября в 6-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Португалии крупно победила Азербайджан.
- В другом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Франции победила Финляндию.
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