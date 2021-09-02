ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после 4-го тура
После 4-го тура сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы D квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.
Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице последний. Лидирует с 8 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина имеет также 2 пункта - четвертая позиция.
В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.
Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.
- 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.
- И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал неудачный матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.
- После этого форвард сборной Украины Роман Яремчук показал, что разочарован после ничьи со сборной Казахстана в матче отбора на ЧМ-2022.
- Украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал сборную Украины за ничейный результат в матче против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной .
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