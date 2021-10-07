ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины перед матчем против Финляндии
Сборная Украины по футболу занимает второе место в таблице D квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.
Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.
У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
9 октября на национальную команду Украины ждет матч против Финляндии. Начало в 19:00.
- 4 октября стало известно, что Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виталий Буяльский не сыграют за Украину в матчах против Финляндии Боснии и Герцеговины.
- На матче отбора ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина, который состоится во Львове, будут действовать ограничения для болельщиков.
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