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ЧМ-2022: как выглядит сетка плей-офф после матчей 1 декабря

2 декабря, 2022 пятница
01:30
Спорт

После матчей 1 декабря известны уже 14 из 16 команд, сыграющих в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, Аргентина против Австралии, а Япония с Хорватией. В параллельной части сетки плей-офф состоятся следующие матчи: Англия – Сенегал, Франция – Польша и Марокко – Испания.

Ранее места в плей-офф ЧМ гарантировали Португалия и Бразилия. Своих соперников они узнают после матчей 2 декабря.

Сетка плей-офф ЧМ-2022:

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Катар
чемпионат мира-2022
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