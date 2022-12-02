ЧМ-2022: как выглядит сетка плей-офф после матчей 1 декабря

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, Аргентина против Австралии, а Япония с Хорватией. В параллельной части сетки плей-офф состоятся следующие матчи: Англия – Сенегал, Франция – Польша и Марокко – Испания.

Ранее места в плей-офф ЧМ гарантировали Португалия и Бразилия. Своих соперников они узнают после матчей 2 декабря.

Сетка плей-офф ЧМ-2022:

1 декабря сборная Бельгии сыграла вничью против Хорватии и вылетела из турнира, в параллельной встрече Канада проиграла Марокко. Сборная Японии победила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Германия оказалась сильнее Коста-Рики, но покинула турнир.

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