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ЧМ-2022: Известны 27 из 32 сборных, сыграющих в финальной части турнира

30 мартa, 2022 среда
11:57
Спорт

Определились 27 участников финальной части чемпионата мира-2022 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мировое первенство будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В ней примут участие 32 сборные. Определились 27 участников финального турнира.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

Все финалисты ЧМ-2022 по футболу:

Европа (всего 13 команд)

Вышли на ЧМ-2022:

Германия

Дания

Англия

Швейцария

Франция

Бельгия

Хорватия

Сербия

Испания

Нидерланды

Португалия

Польша

Южная Америка (4 или 5 команд)

Бразилия

Аргентина

Эквадор

Уругвай

Азия (4 или 5 команд и Катар на правах хозяина)

Катар

Иран

Южная Корея

Япония

Саудовская Аравия

Северная Америка (3 или 4 команды)

Канада

Африка (5 команд)

Сенегал

Гана

Марокко

Тунис

Камерун

Океания (1 команда, в случае победы в стыковых матчах)

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