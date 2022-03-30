ЧМ-2022: Известны 27 из 32 сборных, сыграющих в финальной части турнира
Определились 27 участников финальной части чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мировое первенство будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В ней примут участие 32 сборные. Определились 27 участников финального турнира.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
Все финалисты ЧМ-2022 по футболу:
Европа (всего 13 команд)
Вышли на ЧМ-2022:
Германия
Дания
Англия
Швейцария
Франция
Бельгия
Хорватия
Сербия
Испания
Нидерланды
Португалия
Польша
Южная Америка (4 или 5 команд)
Бразилия
Аргентина
Эквадор
Уругвай
Азия (4 или 5 команд и Катар на правах хозяина)
Катар
Иран
Южная Корея
Япония
Саудовская Аравия
Северная Америка (3 или 4 команды)
Канада
Африка (5 команд)
Сенегал
Гана
Марокко
Тунис
Камерун
Океания (1 команда, в случае победы в стыковых матчах)
- Напомним, 29 марта сборные Польши и Португалии завоевали путевки в финальную часть чемпионата мира по футболу.
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