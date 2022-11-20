ЧМ-2022: где и когда смотреть церемонию открытия и стартовый матч чемпионата мира по футболу
В воскресенье 20 ноября состоится церемония открытия чемпионата мира, в стартовом матче сборная Катара сыграет против Эквадора
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Торжественная церемония открытия ЧМ-2022 начнется в 16.30 по киевскому времени в Эль-Хауре. Первая игра турнира между Катаром и Эквадором стартует в 18:00.
Трансляция пройдет на региональных телеканалах "Общественного" и Megogo.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В группе A с Катаром и Эквадором также сыграют Нидерланды и Сенегал.
ЧМ-2022
Группа А. 1-й тур
20 ноября
Катар - Эквадор
Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"
Начало в 18:00
Прямая трансляция – Megogo, региональные телеканалы "Общественного"
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- 20 ноября стало известно, что обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.
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