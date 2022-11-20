Об этом сообщает Еспресо.TV.

Торжественная церемония открытия ЧМ-2022 начнется в 16.30 по киевскому времени в Эль-Хауре. Первая игра турнира между Катаром и Эквадором стартует в 18:00.

Трансляция пройдет на региональных телеканалах "Общественного" и Megogo.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В группе A с Катаром и Эквадором также сыграют Нидерланды и Сенегал.

ЧМ-2022

Группа А. 1-й тур

20 ноября

Катар - Эквадор

Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"

Начало в 18:00

Прямая трансляция – Megogo, региональные телеканалы "Общественного"

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20 ноября стало известно, что обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.

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