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ЧМ-2022: где и когда смотреть церемонию открытия и стартовый матч чемпионата мира по футболу

20 ноября, 2022 воскресенье
09:19
Спорт

В воскресенье 20 ноября состоится церемония открытия чемпионата мира, в стартовом матче сборная Катара сыграет против Эквадора

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Торжественная церемония открытия ЧМ-2022 начнется в 16.30 по киевскому времени в Эль-Хауре. Первая игра турнира между Катаром и Эквадором стартует в 18:00.

Трансляция пройдет на региональных телеканалах "Общественного" и Megogo.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В группе A с Катаром и Эквадором также сыграют Нидерланды и Сенегал.

ЧМ-2022

Группа А. 1-й тур

20 ноября

Катар - Эквадор

Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"

Начало в 18:00

Прямая трансляция – Megogo, региональные телеканалы "Общественного"

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чемпионат мира-2022
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